شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الغزل والنسيج ترد على بيان «قطاع الأعمال»: لقاؤنا بالوزير لم يسفر عن أي اتفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد مصدر رسمي من النقابة العامة للغزل والنسيج أن اجتماع ممثلي النقابة العامة مساء الاثنين، مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بشأن مسودة اللائحة الموحدة الجديدة المقدمة من الوزارة، لم يسفر عن أي اتفاق، وأن النقابة العامة متمسكة بعدم الانتقاص من حقوق عمال الغزل والنسيج بجميع شركات قطاع الأعمال العام، خاصة الحقوق المالية والعينية والصحية والاجتماعية، وغيرها. جاء ذلك ردًا على بيان «قطاع الأعمال» الصادر الاثنين، بشأن لقاء وزير قطاع الأعمال العام مع ممثلي اللجان النقابية بشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكفر الدوار ودمياط للغزل والنسيج والدلتا لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور رئيس الشركة القابضة الدكتور أحمد مصطفى، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم، ورؤساء شركات المحلة وكفر الدوار ودمياط للغزل والنسيج والدلتا لحليج الأقطان، وفريق العمل من الوزارة الذي شارك في صياغة مسودة اللوائح الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام. الوضع في مصر

اصابات 106,707

تعافي 98,981

وفيات 6,211

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