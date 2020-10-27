شكرا لقرائتكم خبر عن فوده يتابع الأعمال الجارية في جامعة الملك سلمان استعدادا للافتتاح قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأعمال الجارية بجامعة الملك سلمان، التي تجري على قدم وساق فى عدد من المواقع بمدينة شرم الشيخ، من اجل رفع كفاءة وتجميل وصيانة وتخطيط طرق وتجهيزات لإخراج هذا الحدث الكبير فى أبهى صورة وبشكل مشرف، استعدادا للافتتاح.

ويقوم اللواء خالد فودة بالمرور اليومى على تلك المواقع لمتابعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في موعدها المحدد، من أجل أن تكون الصورة مشرفة وتتناسب مع هذا الحدث الكبير الذى يعد إضافة حضارية لمحافظة جنوب سيناء.