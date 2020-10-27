تعرف على الأعمال الجارية بمحيط كورنيش ترعة المريوطية بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ محافظة الجيزة خطة تطوير لعدد من المناطق على مستوى المحافظة من بينها منطقة المريوطية، حيث يتم دراسة انشاء كبارى علوية على الجانبين فى المنطقة الواقعة بتقاطع طريق المريوطية مع شارع ترسا، ويعرض الخليج 365 أهم الأعمال الجارى تنفيذها بمحيط كورنيش المريوطية بالجيزة. 1. سيتم إنشاء كوبرى مشاه بطراز معمارى حضارى وتطوير 4 كبارى مشاه بجسر المريوطية 2. يتم دراسة انشاء كبارى علوية على الجانبين فى المنطقة الواقعة بتقاطع طريق المريوطية مع شارع ترسا لتخفيف التكدس المرورى. 3. تخصيص حارة مرورية لانتظار السيارات. 4. سيتم إعادة تخطيط منطقة المريوطية مرورياً بالكامل لتخفيف الضغط المرورى علي شوارع الهرم واللبيني وفيصل وترسا. 5. ربط الحركة المرورية للقادم من شارع ترسا ومتجه لشارعى اللبيني والأربعين لتخفيف الضغط المرورى بالمنطقة. 6. البدء فى رصف البر الشرقى والغربى لطريق المريوطية بطول 3,2 كم . 7. توسعه البر الشرقى والغربى لطريق المريوطية ليصل عرضه 25 م في الجهة الواحدة في كل اتجاه بدءاً من شارع الهرم وحتى الطريق الدائرى. 8. سيتم دعم الطريق بالزراعات الخضراء . 9. استمرار أعمال التدبيش والتطوير الجارى تنفيذها لجسر المريوطية . 10. استكمال ممشي المريوطية الحضارى . 11. سيتم إنشاء وطرح وسائل ترفيهية للمواطنين بطول مسار التطوير كوحدات طعام متنقلة وعربات مشروبات للشباب . 12. تم الانتهاء من إنشاء موقف المريوطية الحضارى والذى تم إنشاءه أعلى القطاع الذى تم تغطيته بمسار ترعه المريوطية.

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