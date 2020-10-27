شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يعرض على «مجلس القضاء» مشروع ربط «النقض» بـ«النيابة» رقميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض اليوم الاثنين، المستشار حماده الصاوى، النائب العام، على «مجلس القضاء الأعلى» المشروع الذي أعدَّه «مركز معلومات النيابة العامة» لربط «محكمة النقض» بـ«النيابة العامة» رقميًّا من خلال «برنامج العدالة الجنائية لإنفاذ القانون».



اجتماع مجلس القضاء الاعلى ويتيح الربط للمحكمة نظر الطعون الجنائية على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار إرساء مبدأ العدالة الناجزة وتفعيل سياسة التحول الرقمي من النظام الورقي إلى نظامٍ رقميٍّ مؤمن لتداول الطعون المشار إليها عبر خطوط لربط البيانات بين «المحكمة» وقواعد بيانات القضايا المركزية بـ«النيابة العامة». جانب من الاجتماع

ووجَّه «المستشار رئيس محكمة النقض»، و«المستشار النائب العام» بسرعة تدريب أعضاء وموظفي «محكمة النقض» و«النيابة العامة» المختصين على العمل بالبرنامج؛ لبدء تشغيله فور الانتهاء من البرنامج التدريبي عليه.