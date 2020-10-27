شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر للفتوى: حرية التعبير يجب أن تكون بعيدا عن الإساءة للأديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور أسامة الحديدى، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، على رفض مجلس حكماء المسلمين الشديد لاستخدام لافتة حرية التعبير فى الإساءة للنبى الإسلام محمد -صلى الله عليه وسلم، قائلا: "الإسلام جاء ليحافظ على الإنسان، لكونه إنسان، وليمنع التنمر.. ومواجهة هذه الإساءة ستكون عن طريق القانون.. ونحن نؤمن بجميع الأديان السماوية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة MBC : "لماذا لا يحترم الغير الدين الإسلامى كما نحترم جميع الأديان، والتعبير عن حرية الرأى المزعومة ينبغى ألا يكون بالإساءة للرموز الدينية أو بتجريح مشاعر المسلمين، مضيفا أن البيان الصادر عن الأزهر الشريف اليوم، بتشكيل لجنة قضائية لملاحقة مجلة تشارلي إيبدو الفرنسية قضائيا، دافع للحد من مثل هذه الوقائع.

وتابع الحديدى أن القضية يجب أن يتحكم فيها صوت الحكماء والخبراء كما أكد شيخ الأزهر الشريف، اعتمادا على الأصول الدينية والتى أسس لها النبى محمد.