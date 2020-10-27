شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط العمرة في زمن كورونا.. أهمها الحجز المسبق للشعائر .. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المملكة العربية السعودية، لاستقبال المعتمرين من خارجها المملكة، حيث كشفت وزارة الحج والعمرة ضوابط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج من قبل شركات العمرة ووكلاء السفر المرخصين خارج المملكة وذلك مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيًا اعتباراَ من يوم الأحد 1 نوفمبر المقبل.

وأكدت الوزارة أن السعودية تبدأ في استقبال المعتمرين من خارج المملكة للمرحلة الثالثة من عودة العمرة والزيارة التدريجية اعتبارا من 01 نوفمبر 2020، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية.

وتعمل وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على تهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم من الفكرة إلى الذكرى, وجرى التنسيق مع الناقل الوطني الخطوط السعودية لتوفير السعة المقعدية اللازمة، وفق الخطة المعتمدة لمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.



