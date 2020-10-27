شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة توضح ملابسات حادث هجوم سمكة قرش على 3 أشخاص بمحمية رآس محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزارة البيئة أمس، بلاغا يفيد بتعرض 3 أشخاص لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالقرب من منطقة غوص " الشارك ريف " بمحمية رأس محمد، مما نتج عنه حدوث إصابات بهم مما استدعي علي الفور نقلهم من موقع الحادث الي المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

فور ورود البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تكليف بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات جنوب سيناء لدراسة ملابسات الحادث وجمع المعلومات من جميع المصادر وبالاخص من شهود الحادث الذين تواجدوا بالمنطقة وقت وقوع الهجوم مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم اسماك القرش علي البشر.

وقد نتج عن أعمال فحص ملابسات الحادث أن اثنين من المصابين سياح من دولة أوكرانيا (ام وابنها)، بالإضافة إلى المرشد المرافق للفوج السياحي علي اللنش التابع لمركز غوص بشرم الشيخ والذي كان يمارس بعضهم رياضة الغوص والآخرون رياضة السباحة السطحية بمنطقة غوص "الشارك ريف" بمحمية رأس محمد.

وتعرض الطفل المصاب والذي كان ضمن المجموعة التي كانت تمارس رياضة السباحة السطحية والتي كانت تضم عدد 6 أفراد بالإضافة إلى المرشد المصري إلى هجوم من سمكة قرش مما ترتب عليه أحداث إصابة، مما ارغم المجموعة بالصعود بالمنطقة الضحلة من الشعاب المرجانية والاستغاثة باللنش المستخدم في تنفيذ الرحلة.

ومع اقتراب اللنش من المجموعة والقاءه لطوق النجاة لهم واثناء قيام المجموعة بالسباحة في اتجاه اللنش كررت سمكة القرش هجومها مرة اخري علي ثلاث افرد منهم الطفل الذي تمت مهاجمته في المرة الأول. وهو ما ترتب عليه احداث إصابات بهم جميعا.

وقد انتهى تفسير مجموعة العمل الخاصة بالحادث انه نتج عن هجوم من سمكة قرش من نوع القرش المحيطي ذو الزعنفة البيضاء (Oceanic Whitetip Shark) قدر حجمها بمترين تقريبا.

وفور تأكد وزارة البيئة من ملابسات الحادث واسبابه أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تعليماتها بأيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم طبقا لما هو متبع عالميا في حالات هجوم اسماك القرش علي البشر وهو اجراء احترازي لضمان عدم تكرار حادث الهجوم علي اشخاص اخرون خلال الأيام التالية للحادث.

بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي تم التوصل الي مقطع فيديو مصور تحت الماء بمنطقة الحادث بواسطة احد الغواصين العاملين في مجال غوص السفاري وقد ظهر فية انثي سمكة قرش يقدر طولها بحوالي ٢ متر من نوع القرش المحيطي ذو الزعنفة البيضاء يصدر عنها سلوكا وتصرفات غير طبيعية تتصف بالعدائية تجاه البشر، وهو ما يرجح ان تلك السمكة هي من قامت بالهجوم علي المصابين وضعا في الاعتبار البيانات والمعلومات سالفة الذكر .

تؤكد وزارة البيئة علي ان فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث مازال يقوم بأستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لاسباب السلوكيات التى نتجت عن سمكة القرش المتسببة فى الحادث تجاه المصابين.

وتآسف وزارة البيئة لما لحق بالمصابين من إصابات وتتمني لهم الشفاء العاجل وتتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الجهات المعنية لما قدموه من دعم لفريق العمل وتخص بالشكر السيد المحافظ اللواء خالد فودة والسيد مدير الامن والفريق الطبي الذي أسهمت مجهوداتهم في انقاذ المصابين.