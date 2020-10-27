شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الطيران المدنى يشهد مراسم تجديد شهادة الأيزو لمطار شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، مراسم الاحتفال بتجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية (2015_ISO 9001 ) لمطار شرم الشيخ الدولى المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة فى هذا المجال بحضور الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، والطيار خالد عبد السلام مدير المطار ولفيف من قيادات الشركة المصرية للمطارات.

وخلال الاحتفال هنأ نائب وزير الطيران جميع العاملين بمطار شرم الشيخ علي تجديد شهادة الأيزو، وأشاد بروح العمل والتنسيق الجيد بين جميع الجهات المعنية في المطار، مضيفاً أن تجديد هذه الشهادة يأتى فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى نحو الاهتمام برفع كفاءة وتطوير معدلات الأداء بالمطارات المصرية والتزامها بمعايير الجودة الشاملة وأنظمة السلامة والذى يعد من أهم موشرات التقييم الفعلى في الأداء و يساهم فى تطوير جميع الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين .

وأضاف مناع أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة تحرص على الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية وبخاصة متطلبات منظمات الطيران الدولية من أجل مواكبة التطور الكبير الذى يشهده قطاع الطيران العالمى .

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع عدد من شهادات التقدير لعدد من العاملين بإدارة الجودة بالمطار تقديراً لمجهوداتهم خلال فترة الماضية والتي كان لها عظيم الأثر في تحقيق أعلي معدلات أثناء التقييم .

وفى أعقاب الاحتفال تفقد نائب وزير الطيران المدنى صالات السفر والوصول بمبانى الركاب بمطار شرم الشيخ وبرج المراقبة الجوية للإطمئنان على سير العمل وانتظام الحركة الجوية بالمطار كما تفقد منظومة الكاميرات الحرارية التى تعمل على قياس درجات حرارة المسافرين والعاملين وتابع الاجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بالمطار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .