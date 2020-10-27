شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: إثيوبيا تصر على اعتبار النيل نهرا محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن شبانة، استاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة، إن اجتماعات سد النهضة غدا الثلاثاء يعتبر محاولة لإنقاذ المسار التفاوضي، موضحا أن إثيوبيا تساير العملية التفاوضية ولا تتفاوض جديا.

وأضاف الدكتور أيمن شبانة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن إثيوبيا تحاول أن تظهر للرأي العام العالمي أن أزمة السد تدار بشكل تفاوضي مع دول المصب، ولكنها تتفاوض من أجل استهلاك الوقت، بينما مصر تركز على فكرة الإدارة المشتركة، ولا أتوقع أن تخرج هذه الجولة بنتيجة حاسمة، مشيراً إلى أن إثيوبيا تصر على اعتبار النيل نهرا محليا.

فيما قال شوقي عبد العظيم، المحلل السياسي السوداني، إن المفاوضات الجديدة بين دول حوض النيل ستشهد إشراك الخبراء بشكل أكبر، لافتا إلى أن الجانب الأثيوبي لا يريد مناقشة إدارة السد في هذه المفاوضات.

وتابع: أنه لابد من وجود قواعد أساسية في عملية التفاوض مع إثيوبيا.

وعلى جانب آخر، قالت وزارة الري المصرية، إن قضية مياه نهر النيل مسألة حياة بالنسبة لنا ولا تنازل عنها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الري المصرية، أن مسار مفاوضات سد النهضة طويل ولكنه الحل الأمثل للوصول لتوافق.