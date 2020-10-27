أستاذ علوم سياسية: إثيوبيا تصر على اعتبار النيل نهرا محليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن شبانة، استاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة، إن اجتماعات سد النهضة غدا الثلاثاء يعتبر محاولة لإنقاذ المسار التفاوضي، موضحا أن إثيوبيا تساير العملية التفاوضية ولا تتفاوض جديا.
وأضاف الدكتور أيمن شبانة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن إثيوبيا تحاول أن تظهر للرأي العام العالمي أن أزمة السد تدار بشكل تفاوضي مع دول المصب، ولكنها تتفاوض من أجل استهلاك الوقت، بينما مصر تركز على فكرة الإدارة المشتركة، ولا أتوقع أن تخرج هذه الجولة بنتيجة حاسمة، مشيراً إلى أن إثيوبيا تصر على اعتبار النيل نهرا محليا.
فيما قال شوقي عبد العظيم، المحلل السياسي السوداني، إن المفاوضات الجديدة بين دول حوض النيل ستشهد إشراك الخبراء بشكل أكبر، لافتا إلى أن الجانب الأثيوبي لا يريد مناقشة إدارة السد في هذه المفاوضات.
وتابع: أنه لابد من وجود قواعد أساسية في عملية التفاوض مع إثيوبيا.
وعلى جانب آخر، قالت وزارة الري المصرية، إن قضية مياه نهر النيل مسألة حياة بالنسبة لنا ولا تنازل عنها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضافت وزارة الري المصرية، أن مسار مفاوضات سد النهضة طويل ولكنه الحل الأمثل للوصول لتوافق.
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