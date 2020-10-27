شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المأذونين: انخفاض الإقبال على الزواج 20% خلال تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن نسبة الإقبال على الزواج انخفضت 20% خلال تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى انخفاض الإقبال على الطلاق، لافتاً إلى أن تكلفة الزواج انخفضت كثيرا بسبب غلق قاعات الأفراح.

وتابع: أن التكلفة في الزواج مازالت مثل ما هي، بل هي في تزايد، منوها بأن هناك شباب وصلوا لسن الأربعين بسبب ارتفاع تكاليف الزواج.

وفى سياق متصل، قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إن الأسبوع الأول فى الحظرلم يشهد أى حالة طلاق، ولكنه بداية من الأسبوع الثانى، بدأت حالات الطلاق تظهر مرة أخرى وأكثر حالات الطلاق التى وقعت بين سكان المناطق الشعبية، مشيرا إلى أن نسب الطلاق فى 2020 أقل بكثير عن الثلاث سنوات الماضية.

وتابع عامر، قائلا إن حظر التجوال قد أعاد الهدوء للأسرة المصرية، وقد أعاد الصبر للزوج وللزوجات، مؤكدا أن نسب الزواج لم تتأثر بشكل كبير من جراء حظر التجوال، ولكن مظاهر الاحتفال بالزواج قد اختفت.

من جانب آخر، قال المتحدث باسم صندوق المأذونين الشرعيين إبراهيم على سليم: أما عن الاستشارات الهاتفية والتى قمنا باستحداثها للتسهيل على الناس، ولمواكبة التغيرات التى طرأت بسبب انتشار فيروس كورونا، فلاحظنا أيضا أنها تزداد بسبب كثرة ترديد الأزواج يمين الطلاق، والخوف الأزواج من وقوعها، ورغبتهم فى معرفة الموقف الشرعي، فكنا نحيلهم إلى قسم الفتوي بالأزهر، وأحيانا بسبب الصعوبة للتنقل الآن، بسبب حالة الخوف لدي الكثير من المصريين من الإصابة بالفيروس نقوم بإبداء لهم النصح والإرشاد، ومحاولة التوفيق على قدر المستطاع.

وأكمل قائلا:"فعليا الظاهر لنا أن مكوث الأزواج فترات أزيد عما كان من قبل سببت الكثير من الخلافات الأسرية، في بعض الأحيان أن الزوج يتدخل في شئون المنزل، وفي تفاصيل إدارة البيت والزوجة غير معتادة على ذلك، أو أنه بسبب الملل والفراغ، وظهر ذلك بالفعل من تزايد معدل الشكاوي الأسرية والزوجية ".