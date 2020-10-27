تعرف على الإجراءات المتبعة عند الاستغلال السيئ لسطح عقار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض ”الخليج 365” الإجراءات التى يجب اتخذها عند التضرر من استغلال أحد السكان لسطح العقار بشكل سيئ يؤثر على السلامة الانشائية للعقار، وكذلك عند وضع أطباق "الدش" بشكل يؤثر على السلامة الانشائية للسطح، أو منع بعض السكان من وضع "الطبق" أعلى العقار، أو ظهور مشاكل بخزان المياه أعلى العقار وتسببه فى تسرب المياه أعلى السطح وظهور تصدعات بالدور الأخير، بالإضافة إلى استغلال البعض لمناور العقار أو القاء المخلفات بها والتسبب فى ظهور الحشرات وانبعاث الروائح الكريهة، بالإضافة إلى قيام بعض السكان باستغلال الوحدات السكنية فى تربية الحيوانات ما يسبب ازعاج للسكان أو انبعاث روائح كريهة منها. 1. إبلاغ الشرطة وتحرير محضر بالواقعة. 2. يمكن اتهام الشخص المتسبب فى الضرر فى المحضر الرسمى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. 3. يتم طلب معاينة للوحدة المتضررة أو للمخالفة. 4. تخطر الشرطة الحى التابع له العقار لطلب معاينة العقار من اللجان المختصة. 5. يتم إعداد تقرير خاص بالتلفيات من خلال لجان المعاينة. 6. يتم إصدار القرارات الخاصة بمعالجة الضرر المثبت بالتقرير. 7. يمكن تحريك الدعاوى القضائية لإلزام المتسبب بالضرر بتحمل التكاليف وفقا للقانون. 8. يمكن للساكن المتضرر اللجوء مباشرة للحى وتقديم شكوى بالضرر. 9. يمكن رفع دعوى مستعجلة بوقف الأعمال المخالفة أو إزالة التعديات أو الأعمال. 10. يتم تنفيذ قرارات لجان المعاينة بإشراف الحى وشرطة المرافق وقسم الشرطة.

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