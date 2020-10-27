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مطار سوهاج الدولى يُستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الأردنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار سوهاج الدولي، اليوم الاثنين، أولي رحلات الخطوط الجوية الأردنية القادمة من مطار عمان بالأردن والمقرر استقبالها مرتين أسبوعيا طوال الفترة القادمة، يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى لإستئناف الحركة الجوية فى جميع المطارات المصرية.

 

وكان فى استقبالهم الطيار هشام محمود فريد مدير المطار، حيث تم استقبال الرحلة بتقليد رش المياه المتبع دوليا وقد قامت العلاقات العامة باستقبال الركاب بحفاوة مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية الازمة لهم وإنهاء إجراءات الوصول والسفر بسهولة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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