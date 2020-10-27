شكرا لقرائتكم خبر عن مطار سوهاج الدولى يُستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الأردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار سوهاج الدولي، اليوم الاثنين، أولي رحلات الخطوط الجوية الأردنية القادمة من مطار عمان بالأردن والمقرر استقبالها مرتين أسبوعيا طوال الفترة القادمة، يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى لإستئناف الحركة الجوية فى جميع المطارات المصرية.

وكان فى استقبالهم الطيار هشام محمود فريد مدير المطار، حيث تم استقبال الرحلة بتقليد رش المياه المتبع دوليا وقد قامت العلاقات العامة باستقبال الركاب بحفاوة مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية الازمة لهم وإنهاء إجراءات الوصول والسفر بسهولة.