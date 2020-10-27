شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الكبار توقع برتوكول مع الأهلى لمحو أمية غير المتعلمين بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الهيئة العامة لتعليم الكبار بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي في ضوء توجهات الهيئة العامة لتعليم الكبار لتدشين "مشروع_مؤسسة_بلا_أمية، حيث وقع الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي؛ انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للأندية الرياضية، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وتفعيلا لرؤية مصر 2030 للارتقاء بالمواطن المصري، وإعداده للحياة وجودتها.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، استقبل رئيس هيئة تعليم الكبار لتوقيع البروتوكول لتعليم وتعلم العاملين بالنادي ممن لا يجيدون القراءة والكتابة، بمقرات النادي المختلفة (الجزيرة، ومدينة نصر، والشيخ زايد) .

وأكد عمري أن هذه الخطوة المهمة تأتي تزامنا مع توجيهات القيادة السياسية من أجل وطن متعلم ناهض، وتزداد قيمة هذا البروتوكول كونه مع ناد عريق بحجم النادي الأهلي ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الإقليمي والدولي، موضحا إن الهيئة تضع كل إمكاناتها المتاحة لتحقيق حلم وطن متعلم بالشراكة مع كافة الجهات.

وتحدث كابتن محمود الخطيب معربا عن أهمية التعليم في بناء مصرنا الحبيبة، موضحا أن على أن النادي سيعمل جاهدا على محو أمية العاملين ممن لا يجيدون القراءة والكتابة، كما أن النادي الأهلي بعراقته وقيمه هو مشارك أصيل في قضايا الوطن المصيرية ومنها محو الأمية، فالنادي قيمة تنويرية ورياضية واجتماعية

وأكد كابتن محمود الخطيب، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، وتسخير كافة الإمكانات لتحقيق النجاح له.

ووقع البرتوكول العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي والدكتور عاشور عمري، لإتمام المشروع ووضعه في حيز التنفيذ، ويستهدف البروتكول الاستعانة بأعضاء النادي كمتطوعين لتنفيذ البروتوكول، على أن تقوم الهيئة بتدريب المتطوعين من أبناء النادي وتأهيلهم للعمل كمعلمي كبار، والمساهمة في مشروع محو أمية العاملين، وذلك في الخدمة المجتمعية للأعضاء، وتمنح الهيئة بالتعاون مع النادي الأهلي شهادة معتمدة لمن يتم اجتيازهم الدورة التدريبية.

حضر اللقاء الدكتورة ماجدة خليل مديرة إدارة البروتوكولات بالهيئة، والسيد مسعد مدير المكتب الفني، وإيهاب سعيد مدير العلاقات العامة، وهشام فهيم.