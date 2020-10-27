وزيرة التضامن: الرئيس وجه بإعفاء أبناء أسر تكافل وكرامة من دفع مصروفات الجامعة

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الرئيس وجه بإعفاء أبناء أسر تكافل وكرامة من دفع مصروفات الجامعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك سعى دائم للحد من الفقر، وتحدثنا عن ذلك خلال الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفة عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسى وجه بدعم أبناء أسر "تكافل وكرامة" حتى الجامعة، بالإضافة إلى أنه وجه بضرورة الاهتمام بمرحلة الطفولة لتكوين شخصية الطفل.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك مليار جنيه لدعم الطلاب المحتاجين فى الجامعات، مؤكدة أن الوزارة مهتمة بتوفير الخدمة التعليمية للجميع، بالإضافة إلى دعم مدارس التعليم المجتمعى وطلاب ذوى الإعاقة وتوفير أدوات المساعدة لهم.
وأشارت إلى أن الرئيس أكد ضرورة إعفاء أبناء أسر تكافل وكرامة من دفع المصروفات الجامعية، لافتة إلى أن الدولة توفر الدعم لـ 2 مليون طالب من مستفيدى برنامج "تكافل وكرامة".
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