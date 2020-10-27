شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الرئيس وجه بإعفاء أبناء أسر تكافل وكرامة من دفع مصروفات الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك سعى دائم للحد من الفقر، وتحدثنا عن ذلك خلال الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفة عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسى وجه بدعم أبناء أسر "تكافل وكرامة" حتى الجامعة، بالإضافة إلى أنه وجه بضرورة الاهتمام بمرحلة الطفولة لتكوين شخصية الطفل.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك مليار جنيه لدعم الطلاب المحتاجين فى الجامعات، مؤكدة أن الوزارة مهتمة بتوفير الخدمة التعليمية للجميع، بالإضافة إلى دعم مدارس التعليم المجتمعى وطلاب ذوى الإعاقة وتوفير أدوات المساعدة لهم.

وأشارت إلى أن الرئيس أكد ضرورة إعفاء أبناء أسر تكافل وكرامة من دفع المصروفات الجامعية، لافتة إلى أن الدولة توفر الدعم لـ 2 مليون طالب من مستفيدى برنامج "تكافل وكرامة".