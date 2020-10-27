شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "التأمين الاجتماعى" يوضح آليات التطوير الشامل للهيئة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن الهيئة تتعامل مع جمهور ضخم من أصحاب المعاشات، حوالى 10 مليون شخص، وكذلك المؤمن عليهم حوالى 13 مليون، موضحاً أنه يسعى لتغيير الصورة عن التعامل مع أصحاب المعاشات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أن هناك آليات لتحويل الهيئة إلى هيئة رقمية بمعنى الكلمة، لافتاً إلى أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى لفتح مكاتب أمامية للتعامل مع الجمهور، مثل مكاتب خدمة العملاء الموجودة في الشركات الكبيرة، وتقوم بنفس الدور الذى يقوم به المواطن من بيته.

وأشار إلى أن هناك كروت لعمليات السحب النقدى فقط، وهناك تكليف بتكثيف التعاون مع البريد لاستبدالها بكروت يمكن الشراء بها من أي متجر.