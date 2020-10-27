شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الكهرباء تنتظر قرار المحليات برسوم النظافة الجديدة لإضافتها على الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر شركات توزيع الكهرباء قرار أجهزة المحليات بالدولة لتحديد قيمة رسوم النظافة وفقا لطبيعة كل حى ليتم تحصيلها على فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة، ومن المقرر أن تستمر شركات التوزيع فى إصدار فواتير الاستهلاك شاملة رسوم القمامة القديمة لحين تلقى قرار زيادتها.

وكشف عدد من رؤساء الشركات فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أجهزة المحليات بمختلف أنحاء الجمهورية لديها أصرار على استمرار شركات توزيع الكهرباء فى تحصيل رسوم القمامة و ذلك لتضمن تحصيل المبالغ المحددة لهذه الخدمة و التى تصل إلى 562 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كان أعلن أن شهر يونيو من العام الحالى (2020) سيكون إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة، ولكن تم التراجع عن هذا القرار والاستمرار فى تحصيلها، وبلغت رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى30 يونيو 2019 بلغ 566 مليون جنيه، وتم توريد 562 مليون جنيه للمحافظات و تم توريد 97٪ من هذه الأموال لشركات النظافة، و3٪ تذهب مصروفات إدارية".