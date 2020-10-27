​​"أحمد سمير فرج" رئيسًا لفريق الخبراء العربي لحماية المستهلك

محمد اسماعيل - القاهرة - انتخب الخبراء والمتخصصون في مجال حماية المستهلك من الدول العربية، اليوم الاثنين، الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية، رئيسًا للفريق العربي لحماية المستهلك، لمدة عام.

جاء ذلك خلال اجتماع الخبراء والمختصون الثامن، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة 18 دولة عربية، بهدف تأكيد أهمية ملف حماية المستهلك في إطار منظومة العمل العربي المشترك.

وأكد فرج - في بيان له اليوم - أهمية التعاون العربي في مجال حماية المستهلك كإحدى ركائز الوصول إلى إطار موحد لحماية المستهلك بالدول العربية، وإنشاء إنذار مبكر بين الدول العربية كخط دفاع أول للحماية من المنتجات العابرة للحدود الضارة بصحة وسلامة المستهلك العربي، فضلًا عن التعاون الفني والمعرفي كإحدى الوسائل الداعمة للسوق العربية المشتركة.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك المصري، جمّع كافة القوانين العربية في مجال حماية المستهلك في مجلد واحد، وقدمه للجنة كنواة لصياغة الإطار الموحد، الذي يتم مناقشته الآن، تمهيدًا لاعتماده في الجلسة القادمة.

وأعرب فرج عن أمله في أن تشهد الدورة الحالية تنفيذ كافة الخطط المستهدفة باللجنة، لتعود بالنفع على الاقتصاديات العربية وعلى المستهلك العربي.