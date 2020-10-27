لميس الحديدي: قرار حكومي قريب بشأن التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه من المرتقب أن يصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا خلال الأسبوع الحالي، فيما يتعلق بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، أن إجمالي طالبات التصالح على مستوى الجمهورية حتى اليوم بلغ 2.031 مليون طلب، موضحة أن هناك 12.6 مليار جنيه إجمالي متحصلات رسوم جدية وفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء.