محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه من المرتقب أن يصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا خلال الأسبوع الحالي، فيما يتعلق بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء.
وأضافت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، أن إجمالي طالبات التصالح على مستوى الجمهورية حتى اليوم بلغ 2.031 مليون طلب، موضحة أن هناك 12.6 مليار جنيه إجمالي متحصلات رسوم جدية وفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء.
كانت هذه تفاصيل خبر لميس الحديدي: قرار حكومي قريب بشأن التصالح في مخالفات البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.