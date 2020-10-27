منحوت في الصخر.. كيف أنقذت "سيرة القاهرة" سبيل "الأمير شيخو"؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نظمت مبادرة "سيرة القاهرة" لإنقاذ تراث وآثار القاهرة، مبادرة جديدة بتنظيف سبيل الأمير "شيخو العمري الناصري" بشارع باب الوداع بمنطقة الحطابة في القلعة.

وأكدت المبادرة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السبيل من روائع العمارة المملوكية، حيث نُحت في الصخر وتتميز واجهته بزخارف نباتية ورنك الكأس الخاص بوظيفة الساقي الملكي التي تولاها الأمير شيخو، في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون.

واستغرق التنظيف عدة مراحل، بداية بإزالة الرديم حول الباب الحديدي، لتسهيل الفتح والغلق، وإزالة القمامة والردش من مدخل السبيل ثم تنظيف حجرة التسبيل بشكل كامل، وإظهار الأرضية الحجرية للسبيل، وتجميع الحجر المتناثر على الجوانب، ثم غلق فتحة الصهريج بغطاء خشبي.

ويعود إنشاء السبيل لعام 1354 من الميلاد، والسبيل من فرائد العمارة الإسلامية في مصر نظرًا لأنه منقور كاملاً في صخر جبل المقطم أدنى قلعة الجبل من الناحية الشمالية، ماعدا الواجهة التي بُنيَت بالحجر الجيري المصقول، وهو أقدم سبيل مملوكي مستقل.

وَقَعَ اختيار السبيل لتنظيفه من القمامة المُلقاه بداخله والرديم والأتربة، نظراً لِتَفَرُّدِهِ وأهميته البالغة وحالته السيئة التي كان عليها لفترة من الزمن، بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية متمثلة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ومتابعة المسئولين عنهم تم تحديد ميعاد التنظيف.

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