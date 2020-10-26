شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يتفقد متحف كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الاثنين، متحف كفر الشيخ لمتابعة آخر الأعمال واللمسات النهائية به تمهيدا لافتتاحه قريبا.

وقالت وزارة السياحة، في بيان صحفية، إن الجولة تضمنت تفقد المدخل الرئيسي للمتحف ومنطقة العرض الخارجية، ووضع محتوى اللافتات الإرشادية والضوابط الاحترازية بإلاضافة إلى تفقد قاعات العرض المتحفي.

وأوضحت أن سيناريو العرض المتحفي يدور حول موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.

وأشار الدكتور محمود مبروك، مستشار الوزير للعرض المتحفي، إلى أن سيناريو العرض يبرز أيضًا بعض الموضوعات مثل تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ؛ إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفر الشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، حيث يضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.

من جانبه، أوضح هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية، أنه تم تفقد نظم الإضاءة والإنذار ضد الحريق، والمراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع من الداخل والخارج ومنطقة الخدمات واللوحات التعريفية والإرشادية والخرائط التوضيحية للموقع ومسار الزيارة بالمتحف.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، إن من أهم القطع التي ستُعرَض هي تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة وتمثال للملك رمسيس الثاني مع الإلهة سخمت، وتمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة 26 من منطقة تل الفراعين، لافتا إلى أنه تم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل.