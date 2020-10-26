شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: عدم اللجوء لوسائل غير قانونية للهجرة من صور الحفاظ على الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن كل ما يعلي من شأن وقيمة الوطن من صميم مقاصد الأديان، وتعزيز الولاء والانتماء الوطني هدف لخطابنا الديني والثقافي.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول لمكافحة الهجرة غير الشرعية مع وزارة الدولة لشؤون الهجرة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة شؤون الهجرة والمصريين بالخارج.

وأوضح جمعة أن الوطني الحقيقي من يحافظ على صورة وطنه في الداخل والخارج، ويمثله تمثيلا مشرفا، ويكون سفيرا ونموذجاً حضاريا لدولته ودينه .

وتابع الوزير: «من صور الحفاظ على الوطن ألا يلجأ الإنسان لوسائل غير قانونية للهجرة، ويكون فريسة لجماعات التهريب وتجارة البشر، وكما لا يستطيع أي إنسان أن يدخل أي بيت بغير إذن وإلا كان معتديا متجاوزا ولأهل المنزل أن يتخذوا من الإجراءات ما يدفع الاعتداء على بيوتهم وخصوصياتهم، فكذلك الدول لا يصلح دخولها بغير الطرق القانونية«.

وأضاف جمعة أن مفهوم الإذن ليس إذن العصابات ولا جماعات التهريب، وإنما هو الإذن القانوني الذي تصدره الدولة عبر السفارات بالطرق القانونية المتعارف عليها دوليا، وفق ضوابط القانون الدولي أو باتفاقية دخول وهي في حكم من أخذ تأشيرة دخول وهي المفهوم العصري لعهد الأمان.

وتابع: «تأشيرة الدخول عهد أمان لك وعليك وألا تضر المجتمع الذي أعطاك هذا الأمان سواء كنت سائحا أو مقيما أو دارسا».