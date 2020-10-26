شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي عن استئناف مفاوضات سد النهضة: تصريحات مصر منضبطة ومتزنة وهادئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الإعلامية لميس الحديدي على استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيًا، والمقررة يوم غد الثلاثاء.

قالت «الحديدي» في برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON» إنه بعد جمود شهرين من المفاوضات تعود وتسأنف غدًا، حيث تنطلق بمشاركة وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، مشيرة إلى أن وزير الخارجية السفير سامح شكري قد لايشارك في الجولة لارتباطه سابقًا بالسفر للخارج.

تسائلت الإعلامية: «هل تأخذنا هذه الجولة لاتفاق؟ خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها الجمعة، وأثارت الجدل، مشيرة إلى أن مصر لم تتحدث على الإطلاق لا على الصعيد الرسمي أو غير الرسمي عن تهديدات باستخدام القوة في حل أزمة سد النهضة».

أضافت: «على العكس القيادة السياسية المصرية في كافة المحافل كانت هادئة منضبطة في تصريحاتها ومتمسكة بالهدوء وهدوء النفس بشكل فوق المعتاد وكل التصريحات كانت منضبطة رغم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا أن مسألة سد النهضة حياة أو موت وأن مصر لن تفرط في حقوقها المائية».

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».