شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي يفقد أعصابه على الهواء بعد تطاول فرنسا على النبي محمد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علق الإعلامي هاني عبدالرحيم، على الرسومات المسيئة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قائلًا: «بفضل سيدنا محمد سيُنادى على 70 ألف من الرجال والسيدات يوم القيامة كي يدخلون الجنة دون حساب أو سابقة عذاب وذلك إكرامًا وتفضلًا لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام».
وأوضح «عبدالرحيم»، خلال برنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة «المحور»، اليوم الاثنين، أن فرنسا تُعاني من تنامي ظاهرة «التطرف الإسلامي» التي خلّفت أعمالًا إرهابية وأسفرت عن 253 قتيلًا ومئات الجرحى، وهذه أرقام أحصتها الصحافة الفرنسية لضحايا العمليات الإرهابية في البلاد منذ بداية عام 2015، لتؤكد أن فرنسا تعيش معركة واضحة المعالم ضد ظاهرة الإسلاميين الراديكاليين.
وانفعل هاني عبدالرحيم بعد اعتبار الرسوم المسيئة عن النبي محمد بأنها شىء من الإبداع قائلًا: «ما يحدث أصبح كثيرًا ولا يصح»، مطالبًا بعدم استصغار أي تصريحات من جانبك تجاه العالم الإسلامي.
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