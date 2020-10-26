شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات لمجلس جامعة الأقصر في جلسته الـ 18 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقد اليوم الإثنين مجلس جامعة الأقصر، في جلسته رقم (18) بتاريخ 26/10/2020 بمقر الجامعة بمدينة الأقصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وعضوية أعضاء مجلس الجامعة.

رحب الدكتور محجوب رئيس الجامعة، بأعضاء المجلس متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، وخلال الجلسة اتخذ المجلس عدت قرارات أهمها :

1- الموافقة على إعفاء طلاب مدينتي حلايب وشلاتين من رسوم المدن الجامعية مع عدم التقيد بشروط وقواعد التسكين التي تنص عليها لائحة المدن الجامعية بالجامعة.

٢-الموافقة على تخفيض نسبة (50%) على الرسوم الدراسية، على أن يكون التخفيض للعاملين بإدارات الجامعة الذين يرغبون في إستكمال دراستهم بالدراسات العليا داخل كليات الجامعة فقط .

3- الموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الإجتماعي، وجامعة الأقصر، والذي يهدف إلى إنشاء وحدة تضامن إجتماعي بالجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

٤-الموافقة على تعديل المسمى الخاص بمركز «الإستشارات الفنية والخدمات المعمارية والتنسيق الحضاري بكلية الفنون الجميلة – جامعة جنوب الوادي» ليصبح «مركز الإستشارات الفنية والخدمات المعمارية والتنسيق الحضاري بكلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر.

٥-الموافقة على بدء تفعيل الدراسات العليا بكلية الألسن وفتح باب الدراسات العليا في الفترة من 14حتى 29 أكتوبر 2020م .