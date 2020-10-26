شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية الى المنقولين من رفح والشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة من مديرية الإسكان بشمال سيناء، بالتعاون مع مجلس مدينتي العريش ورفح، بتسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية إلى المنقولين من رفح والشيخ زويد.

وبحسب بيان لمجلس مدينة رفح، فإنه تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وتوجيهات العميد أسامة الغندور السكرتير العام للمحافظة وإشراف العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح والمهندس محمد رضوان مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة فقد قامت لجنة من بتسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية لأصحابها الفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعى للمنقولين من مركزى رفح والشيخ زويد بعمارات السبيل بالعريش.

وأكد رئيس مدينة رفح أنه تم تسليم عمارة رقم (١٧و١٩) لأصحابها، وسيتم يوم الأربعاء تسليم عمارة رقم ( ١٨ و٢٠) وأيضا من تخلف عن الاستلام من عمارة (١٧و١٩).

وأضاف مدير عام مديرية الإسكان، أنه سيتم تسليم العمارات السكنية بالسبيل تباعأ فور انتهاء إجراءات التعاقد من قبل مجلس مدينة العريش.