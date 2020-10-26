شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد مجلس جامعة أسوان والمحافظ يشيد بما حققته الجامعة من تصنيفات علمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقد اليوم الاثنين مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات والبحوث والدكتور مجدي محمد على نائب رئيس الجامعة لخدمة المحتمع وتنمية البيئة وبحضور عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية دور الجامعة بالمحافظة، لأنها تمثل بيت الخبرة ومدي التعاون الوثيق في مختلف المجالات التنموية بين الجامعة والمحافظة بما يمثلان وجهان لعملة واحدة.

وعبر محافظ أسوان عن سعادته بما حققته جامعة أسوان من بنية تحتية وانشاءات جامعية التي تتم على قدم وساق في ظل قيادة الدكتور أحمد غلاب للجامعة وخاصة مسرح الجامعة الذي وعقد به مجلس الجامعة. ومدي دور التعاون المثمر بين جامعة أسوان ومحافظة أسوان سواء في الإنشاءات وفي منظومة التحول الرقمي وفي مختلف المجالات المشتركة واشار إلى ما حققته الجامعة من التصنيف العالمي والذي يعد إضافة للمحافظة بأسرها وهذه الجامعة العريقة تعد فخر للمحافظة جميعها.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أنه ناقش المجلس العديد من الموضوعات الهامه منها أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية في ظل جاءحة فيروس كورونا المستجد مع تطبيق واتخاذ جميع كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا طبقا لخطة الجامعة التي جاري تنفيذها منذ بداية العام الدارسي 2020 /2021.

وذكر رئيس الجامعة الدعم اللامحدود من محافظ أسوان للجامعة وأنه عقد اليوم المجلس بقاعة مسرح الجامعة الذي يعد إضافة جديدة إلى منشاءات الجامعة وستقام عليه الانشطة الفنية والموسقية لطلاب الجامعة حيث تبلغ مساحة المسرح 600متر مربع ويضم 400 كرسي للحضور.

واختتم المجلس أعماله بمنح بعض الدرجات العلمية من دكتوراه وماجستير لعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة.