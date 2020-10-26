شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة خاصة من «الحياة اليوم» بمناسبة المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يقدم برنامج «الحياة اليوم»، حلقة خاصة الخميس المقبل، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.
يستضيف الإعلامي محمد مصطفى شردي خلال الحلقة، فرقة الإخوة أبوشعر للإنشاد الديني، حيث يقدمون مجموعة من أجمل وأروع الأناشيد والابتهالات في حب الرسول الكريم.
كما يتحدث الأشقاء الستة عن كيفية اعتلاء قمة الإنشاد الديني في العالمين العربي والإسلامي، بالإضافة إلى رحلتهم الطويلة في عالم الإنشاد، والعديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.
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الوضع في مصر
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اصابات
106,540
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تعافي
98,903
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6,199
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