شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» الحاليون فى الأقصر ..«لم ينجح أحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر النتائج الأولية لدوائر المحافظة الثلاث، والتى حملت العديد من المفاجآت بخروج جميع أعضاء مجلس النواب الحالى من السباق الانتخابى، ودخول المستقلين جولة الإعادة مع مرشح وحيد لحزب الشعب الجمهورى. والمرشحون الفائزون لجولة الإعادة فى الدائرة الأولى، ومقرها مركز الأقصر، كل من بهاء أبو الحمد، وَعَبَد الرحمن بشارى، وخرج من الجولة الأولى الطيرى حسن، عضو مجلس النواب، والمرشح على مستقبل وطن.

كما أسفرت نتائج الدائرة الثانية، ومقرها مركز القرنة وأرمنت، عن دخول كل من أحمد حمزة، بهجت الصن جولة الإعادة بعد خروج كل من عضوى مجلس النواب العمدة محمد يس، مرشح حزب مستقبل وطن، وأحمد الفرشوطى، مرشح حزب الشعب الجمهورى، من السباق.

كما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز إسنا، عن جولة إعادة بين كل من باهى أمين، وتقادم العمدة، مرشح الشعب الجمهورى، وخروج مرشح مستقبل وطن، خالد مجاهد، عضو مجلس النواب، من السباق الانتخابى، ومعه عبد الرازق زنط، عضو مجلس النواب.

كما حققت قائمتا نداء مصر ومن أجل مصر أرقاما متقاربة وتفوقت عليها بالدائرة الثالثة بمركز إسنا، مع وجود فروق ضئيلة بالدائرتين الأخريين.