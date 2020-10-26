شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك أرقين تحبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت جمارك اللجنة الثانية بمنفذ أرقين محاولتي تهريب كمية من الأدوية بقيمة تعويضات 161 ألف جنيه.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم الاشتباه في راكبين قادمين من السودان، وبتفتيش أمتعتهما الشخصية تبين وجود 23 حقنة لعلاج نقص المناعة.

وأضافت أن قيمة التعويضات المستحقة بلغت 161 ألف جنيه، مشيرة إلى أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي.