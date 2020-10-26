شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة وكمية من الشعر الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد على، محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من الشعر الطبيعي.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم الاشتباه في راكبة مصرية قادمة من الإمارات، وبتفتيش حقائبها تبين وجود 10 كيلو جرامات من خصلات الشعر الطبيعي.

وأضافت أنه تم الاشتباه أيضا في أحد الركاب القادمين من لندن، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 835 قرصا مخدرا من أنواع مختلفة.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.