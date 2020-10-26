بعثة مصر بنيويورك تعقد ندوة لإبراز جهود القاهرة فى قضية سد النهضة ‬

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ندوة مع أعضاء بسكرتارية الأمم المتحدة المعنيين بالموارد المائية والبيئة والتنمية وشئون شرق أفريقيا لإبراز جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ⁧‫سد النهضة‬⁩. وأعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم ،الاثنين، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وقال المتحدث إن الندوة تأتي استمراراً لجهود وزارة الخارجية لشرح وجهة نظر مصر إزاء مفاوضات سد النهضة.

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