"مصر للطيران" تسير 42 رحلة دولية تقل 4200 راكب.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الإثنين، إن الشركة ستسير غدًا رحلاتها إلى 42 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 4200 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أثينا، بودابيست، باريس، روما، لندن، ميلانو، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، نيروبي، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، أربيل، بيروت، أنجولا، المدينة المنورة، جدة، الرياض، بغداد، أنجامينا، دوالا، موسكو، عمان)، و٧ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٤ رحلات شحن جوى. تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٢٠٠ راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.