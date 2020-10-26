وزير الزراعة يكرم المزارعين الذين حققوا أفضل إنتاجية لمحصول القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، ورشة عمل الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

وأشاد وزير الزراعة، خلال كلمته بالدور الذي يقوم الفلاح المصري وطالب بالتوسع في تجربة الحقول الارشادية وتحقيق اقصى استفادة منها

وقال ان القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، أثبت خلال جائحة فيروس كورونا انه من القطاعات المرنة، القادرة على تخطي الصدمات والأزمات، فضلا عن قدرته على استيعاب قدر كبير من العمالة خاصة في الريف، وتأثيره الكبير في اقتصاديات العالم، حيث يعتبر الإنتاج الزراعي يعتبر مدخلا أساسيا في كثير من الصناعات الانتاجية مشيدا بجهود الدولة في تدعيم الزراعة وايضا جهودها في التوسع الرأسي والأفقي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكد "القصير"، أهمية التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتركيز على البحوث التطبيقية في خدمة رؤية وخطة الدولة لزيادة وتنمية الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي وترشيد المياه وتحديث أساليب الري وتحسين السلالات وتطوير مراكز الألبان وإنتاج تقاوي الخضر وحصد مياه الأمطار وتنمية المراعي والوديان وأيضا حل المشكلات التي تواجه المزارعين على أرض الواقع، حيث يراعى فيها قابليتها على التطبيق، ونشرها للمزارعين على مستوى الجمهورية، والاستفادة منها في رفع مستوى الانتاجية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة دخل المزارعين.

وأشار وزير الزراعة، إلى أهمية مشروع تحديث الري الحقلي، والتحول إلى الري الحديث بدلا من الري بالغمر، وتحقيق أقصى استفادة ممكن من وحدتي الأرض والمياه، وهو المشروع الذي يحظى برعاية واهتمام بالغين من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن النظم الحديثة في الري تساهم في ترشيد استخدام المياه في ظل الزيادة السكانية المطردة، فضلا عن زيادة إنتاجية المزارعين، وبالتالي زيادة دخله.

واضاف، أن الوزارة تقدم للمزارعين، كافة سبل الدعم الفني، والإرشاد والتوعية، والتصاميم الخاصة بشبكات الري، للتحول إلى نظم الري الحديثة، وذلك لتشجيع المزارعين في هذا المجال.

مشيرًا إلى أزمة فى تفتيت الرقعة الزراعية، فمتوسط نصيب الفرد من الرقعة الزراعية عام 1900 كان يصل لفدان، ووصل متوسط نصيب المواطن الآن إلى قراطين فقط، في ظل التفتت الزراعي، وهذه قضية كبيرة جدا، تتطلب آلية لعلاج هذا الأمر".

وتناول وزير الزراعة الجهود التي تبذلها الدولة في مجال استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات الجاري تنفيذها حاليا في شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد وتوشكى وشرق العينات ومطروح وجنوب الوادي.

وأشار إلى جهود الدولة في مجال استخدام المياه وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي للاستفادة منها في مشروعات الاستصلاح مؤكدًا أن محطة المحسمة حصلت على أفضل مشروع هندسي على مستوى العالم وقريبًا سوف يتم افتتاح محطة بحر البقر وهي أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم.

وأشاد وزير الزراعة أيضا بجودة المنتجات الزراعية المصرية والتي تغزو حاليا أسواق أكثر من 160 دولة معلنًا عن قرب افتتاح سوق اكبر دولتين في العالم أمام الموالح المصرية.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن المزارع المصرى يمتلك خبرات كثيرة، وهناك تعاون كبير مع وزارة الزراعة، والبحوث الزراعية بتطبيق الأساليب العلمية، التي ستساهم في إنتاجية كبيرة للقمح، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة فى الزراعة، من خلال الحقول الإرشادية، بما يساهم في زيادة الناتج القومي من المحاصيل المختلفة.

من ناحيته أكد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية على دور المركز في خدمة الزراعة والاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تسهم في تحقيق أعلى انتاجية من وحدتي الارض والمياه وايضا استنباط الأصناف الجديدة عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه.

وتناول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في كلمته أهمية دور الحملة القومية للقمح على مدار السنوات الماضية في توعية المزارعين وتطوير الأساليب الزراعية وزيادة الإنتاج مشيرا الى اهمية التعاون بين وزارة الزراعة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في خدمة المزارع المصري.

وأشار نقيب الزراعيين إلى التحديات التي تواجه الزراعة المصرية حاليًا وأهمها تفتيت الحيازة وإنتاج التقاوي و السياسة الصنفية للمحاصيل.

وأشاد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، بالمزارعين والمرشدين الزراعيين ووصفهم بأبطال الإنتاج وتناول دور المعهد في تقديم الدعم الفني واستنباط الأصناف لتحقيق اعلى إنتاجية وايضا التواصل المستمر مع المزارعين لحل المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع.

في نهاية الاحتفال كرم وزير الزراعة، المزارعين والمرشدين الذين حققوا أعلى إنتاجية في محصول القمح هذا العام.