بروتوكول تعاون بين الصحفيين والمصرف المتحد لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وقعت نقابة الصحفيين ممثلة في ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي التي أتاحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لأعضاء نقابة الصحفيين، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل.

ورحب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، برئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي، مؤكدا أن التعاون بيننا هو امتداد للتعاون القديم، واليوم وقعنا بروتوكولا مع المصرف المتحد لتمويل ١١٠٨ وحدة للإسكان الاجتماعي.

وأضاف رشوان خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، أن المصرف المتحد تعهد بمساعدة الصحفيين بتمويل أي وحدة سكنية أخرى يحصل عليها أي زميل من مصدر آخر، مادام ينطبق عليها الشروط، على أن يتم دعمها بمبلغ يتراوح بين ٢٥ إلى ٤٠ ألف جنيه.

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد: يشرفنا أن نتواجد في هذا الصرح الكبير نقابة الصحفيين، مشددا على أن التعاون بين المصرف والنقابة ممتد لسنوات طويلة، حيث يمنح البنك تمويلات بالبدل بجانب مزايا أخرى للصحفيين.

وأضاف القاضي: البروتوكول السابق كان يغطي أمورا أخرى كأنشطة التدريب واليوم نحن بصدد توقيع اتفاقية جديدة تغطي عددا من الوحدات للصحفيين، وتندرج تحت مظلة محدودي أو منخفضي الدخل، والمصرف دائما يتسم بالشرعة والإنجاز لتحقيق متطلبات الصحفيين.

وعقب التوقيع سلم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رئيس المصرف المتحد، درع النقابة، كما سلم أشرف القاضي، نقيب الصحفيين، درع المصرف المتحد.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ، رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إننا وقعنا اليوم بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد لتمويل مشروعات الإسكان التابعة للنقابة.

وأضاف أن المصرف المتحد على أتم استعداد لتمويل أي وحدة سكنية لمشروعات الإسكان الأخرى، للزملاء الصحفيين، وفقا لمبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي.

وتابع، أن التمويل سيتم وفقا لما يناسب الصحفيين طالما ينطبق عليهم الشروط.

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