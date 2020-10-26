تكثيف الأعمال.. وزير النقل: نسابق الزمن للانتهاء من تطوير الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن أية منطقة بالطريق الدائري تتم إزالة المعوقات ونقل المرافق بها، يتم تنفيذ أعمال تطويرها فورًا؛ خصوصًا مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائري في تيسير حركة المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وكذلك حركة المرور مع باقي محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير النقل الاجتماع الأسبوعي، اليوم الإثنين، للجنة الخاصة بنقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وذلك بحضور ممثلي كل الوزارات والمحافظات المعنية: النقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات، والجيزة والقاهرة والقليوبية.

وتابع الوزير تقدم أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق، وذلك في المسافة من سعد الدين الشاذلي إلى طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، والمسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية؛ مثل مرافق (الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه والصرف الصحي).

وأكد الوزير ضرورة العمل على مدار الساعة، وتكثيف الأعمال؛ لسرعة نهو كل الأعمال، قائلًا: إننا نسابق الزمن للانتهاء من أعمال تطوير الطريق، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة أعمال نقل المرافق؛ لسرعة إنجاز الأعمال كافة.