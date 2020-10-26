28 ديسمبر.. الحكم على متهم بقضية "أحداث عنف الموسكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكي"، لجلسة 28 ديسمبر للنطق بالحكم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل.
ووجه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكي والتعدي على موظف عام "نقيب شرطة" بنصل معدني، ومنعه من ممارسة عمله.
وفي مطلع شهر يونيو من عام 2014عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم العاشر على مخدر الترامادول بقصد التعاطي، وعثر بحوزة المتهم الحادي عشر على مخدرات بقصد الاتجار، وحكم على المتهمين من محكمة الموضوع الأولى بأحكام ما بين المؤبد والمشدد، وطعن دفاع المتهمين على الحكم.
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