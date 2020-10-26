هربت مع شاب لخلافات عائلية.. العثور على "فتاة بور سعيد" المختفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران ومحمد الصاوي:

أفاد مصدر أمني أنه تمكن فريق العمل من العثور على فتاة بور سعيد المختفية، بتاريخ 24 أكتوبر، والذي أبلغ والدها بغيابها عقب خروجها لتلقي درس خصوصي.

وقال المصدر أن التحريات الأجهزة، بينت هروبها من منزلها عقب تعرفها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على شاب من منطقة حلوان بالقاهرة، ولسوء معاملة والدتها اتفقت معه على مقابلتها بميدان رمسيس بالقاهرة، حيث تقابلا وأقامت طرف والدته بإحدى مناطق حلوان.

وأضاف المصدر، أنه تم استهدافهما وضبطهما، وقررت بترکها مسکن والدها بمحض إرادتها السوء معاملة والدتها لها وأضافت بعدم تعرضها لثمة مكروه.