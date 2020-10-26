بقيمة 57 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 82 ألف قضية كهرباء في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، في ضبط 81964 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بـ57 مليون و572 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.