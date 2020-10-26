الداخلية X أسبوع.. غلق 2392 محلًا مخالفًا و8700 سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن ضبط 6807 قضية تموينية متنوعة، وغلق 2392 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 168 قضية مقاهي مخالفة، وفي مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 8700 سائق نقل جماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.