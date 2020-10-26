زعم استثمار ملايين الدولارات.. ضبط أجنبي بتهمة النصب على المواطنين بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أجنبي للنصب على المواطنين بزعم استثمار 8 ملايين دولار سوداء بمنطقة النزهة في القاهرة.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبالغ مالية من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بزعم استثمار ملايين الدولارات بالبلاد نظير حصوله على نسبة مالية نظير ذلك.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية)، بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت باسم منتحل لإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية وأنها تمتلك ثروة مالية طائلة تبلغ 8 مليون دولار أمريكي – مغطاة بمادة سوداء حتى يمكن إخفاء ماهيتها وادخلها البلاد وترغب في استثمارها ، ومن خلال ذلك تمكن من الاستيلاء على (مبلغ مالي) من الشاكي كرسوم شحن ومصاريف إدارية لإرسال المبلغ المراد استثماره تحت إشراف أحد شركات الشحن العالمية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة وبحوزته 2 لفافة من الورق الأسود المقصوص في حجم المائة دولار أمريكي وكل لفافة مثبت عليهم شريط أبيض عليه علامة المائة دولار أمريكي ، شهادة منسوبة لإحدى شركات الشحن العالمية تفيد بالموافقة على نقل مبلغ 8 مليون دولار إلى البلاد لتسليمها للشاكي "مزورة بالكامل"، وصورة ضوئية من كارنية منسوب لإحدى المنظمات ببيانات وهمية لإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية،2 هاتف محمول .

وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة وكذا البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم تبين أنه يحتوي على صور من المستندات المضبوطة بحوزة المتهم وكذا محادثات نصية بينه وبين الشاكي تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.