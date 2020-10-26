"الجنح" تقضي بتغريم الفنانة هنا شيحة 375 ألف جنيه للتهرب من الضرائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، اليوم الاثنين، تغريم الفنانة "هنا شيحة"، في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألف و513 جنيها للضرائب، مبلغ وقدره 375 ألف و75 جنيهاً، ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها وكل عن جميع التهم للارتباط والمصاريف.

وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة "هنا شيحة" من دفع مبلغ 661 ألف و513 جنيها، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات.