محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، اليوم الاثنين، تغريم الفنانة "هنا شيحة"، في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألف و513 جنيها للضرائب، مبلغ وقدره 375 ألف و75 جنيهاً، ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها وكل عن جميع التهم للارتباط والمصاريف.
وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة "هنا شيحة" من دفع مبلغ 661 ألف و513 جنيها، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات.
كانت هذه تفاصيل خبر "الجنح" تقضي بتغريم الفنانة هنا شيحة 375 ألف جنيه للتهرب من الضرائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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