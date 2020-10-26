شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى وكيل وزارة الصحة الأسبق بالقليوبية بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة لأطباء مصر بمزيد من الحزن والأسى الشهيد الدكتور زكريا محمد عبد ربه اسماعيل وكيل وزارة الصحة الأسبق بالقليوبية، الذى توفى بمستشفى الأمراض الصدرية بدمنهور إثر إصابته بفيروس كوفيد 19 .

ووجهت النقابة، فى بيان، خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(190 ).

من ناحية أخرى، كان قد قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، وقف صرف إعانات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من الأول من نوفمبر 2020، مع استمرار صرف إعانات الوفاة لورثة الأعضاء، وكذلك الاحتفاظ بحق أعضاء النقابات الأربعة الذين أُصيبوا بالفيروس قبل 31 أكتوبر 2020 بصرف الإعانة طبقا للقواعد المعمول بها، وتقديم كافة الأوراق اللازمة لذلك.

وبلغ عدد الإعانات التى تم صرفها من الاتحاد منذ إقرارها فى أبريل 2020، حتى أكتوبر الجارى، نحو 6 آلاف و66 حالة، بإجمالى مبالغ 124 مليون و50 ألف جنيه، موزعين على 5975 حالة إصابة، بقيمة 119 مليون و500 ألف جنيه، و91 حالة وفاة، بقيمة 4 ملايين و550 ألف جنيه.

ولاستمرار دعم الاتحاد للأعضاء فى ظل استمرار جائحة كورونا، فقد قرر مشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية، رفع الحد الأقصى لتحمل العلاج بالمستشفيات المتعاقد معها، أو المستشفيات الجارى التعاقد معها، للحالات الحرجة التى يتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى، بقيمة 20 ألف جنيه إضافية، على الحد الأقصى لتحمل المشروع والعضو والمٌقدرة قيمته بـ40 ألف جنيه، على أن يتحمل الاتحاد دفع هذا الفارق لمشروع العلاج.

كما تم توفير مجموعة من الفحوص المعملية، لإجراء باقة من التحاليل للاطمئنان على أداء الوظائف الحيوية للجسم، أثناء الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسى، ومتابعة تطور الإصابة، بأسعار مخفضه لجميع أعضاء الاتحاد وأسرهم، وذلك بموجب تحويل صادر من المشروع سواء تحويل عادى "الورقى الصادر من مقر المشروع"، أو إلكترونى.