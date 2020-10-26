شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة العلمين الأهلية تعلن قبول 400 طالب العام الحالى واعتماد التعليم الهجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الأهلية، تفاصيل أول عام دراسى، للجامعة، مؤكدًا أن الأسبوع الأول كان تعريفيًا للطلاب، مؤكدًا اعتماد الجامعة على نظام التعليم الهجين الذي تم إقراره من قبل المجلس الأعلى للجامعات للدراسة بالعام الجامعي 2020 بمختلف الكليات.

وقال "الكردى" لـ"الخليج 365"، إن الجامعة في أول عام دراسى لها استقبلت 400 طالب وطالبة، يدرسون في كلياتها المختلفة.

وأشار رئيس جامعة العلمين، إلى أن الجامعة وفرت جميع وسائل المواصلات من وإلى الجامعة للتيسير على الطلاب في انتقالاتهم، كما تم تخصيص خط القاهرة - العلمين أسبوعيًا ذهاب وعودة كل أول ونهاية الأسبوع، بالإضافة إلى أتوبيسات من مدينة العلمين للإسكندرية يوميًا بأسعار مناسبة.

كما أوضح الدكتور عصام الكردي، أن الجامعة انتهت من جميع التجهيزات المتعلقة بالإقامة للطلاب المغتربين، بالتنسيق مع عدد من الفنادق بمدينة العلمين.

وتقام جامعة العلمين الدولية على مساحة 146 فدانًا، ومكونة من 18 مبنى، و تنقسم الجامعة إلى ثلاثة قطاعات، قطاع الهندسة ويضم كليات الهندسة والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات، والقانون الدولى، وإدارة الأعمال، والقطاع الطبى الذى يضم كليات الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الأساسية، بالإضافة إلى (المستشفى الجامعى العام بسعة 400 سرير، وتم تخصيص جزء منه للسياحة العلاجية، ومستشفى طب الأسنان بسعة 240 كرسيا) والقطاع الأخير يضم مبانى الإدارة وقاعة المؤتمرات والمكتبة المركزية، ومبنى الخدمات وكلية الدراسات العليا، ومبانى إسكان أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والملاعب الرياضية، وكلية السياحة، وكلية الإنتاج الإعلامى، التى تم إضافتها للجامعة.

وتطرح جامعة العلمين، 43 برنامجا في المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 10 برامج ، وبذلك يصل إجمالي عدد البرامج المقرر طرحها في العام الدراسي المقبل 66 برنامجًا دراسيًا.

وتتكون جامعة العلمين من 12 كلية، والتي ستعمل بنظام الساعات المعتمدة، كما أن لديها مقررات إجبارية كمتطلبات جامعية لكل الطلاب بكافة التخصصات العلمية، وتشمل التذوق الأدبي، وريادة الأعمال والابتكار، والتفكير النقدي، ومبادئ القانون وحقوق الإنسان والأخلاقيات، بالإضافة إلى مهارات البحث والتحليل.