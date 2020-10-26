الأنبا تكلا أسقف دشنا يدشين مذابح دير الأنبا بلامون بالقصر والصياد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن نيافة الأنبا تكلا أسقف إيبارشية دشنا مذابح وأيقونات كنيسة دير القديس الأنبا بلامون السائح بالقصر والصياد.

وأشارت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى بيان لها اليوم عبر صفحتها على موقع التواصل الغجتماعى "فيسبوك"، أن نيافة الأنبا تكلا زار الدير ودشن مذابح الكنيسة الرئيسية التي تحمل اسم شفيع الدير، وهي ثلاثة مذابح، الأول على اسم القديس الأنبا بلامون ومذبح آخر على اسم الشهيد يوحنا المعمدان، والقديس الأنبا أنطونيوس والثالث على اسم السيدة العذراء.

كما دشن أيقونة حضن الآب وأيقونات الكنيسة. بدأت صلوات القداس الإلهى بعد انتهاء التدشين، وعقب صلاة الصلح تمت رسامة عدد من الشمامسة للخدمة بالكنيسة ذاتها.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد دشن فى وقت سابق مذابح كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، والتي يرجع تاريخ إنشاؤها إلى الربع الأخير من القرن التاسع عشر.

وقام قداسة البابا بتعميد ابنة أحد كهنة الكنيسة وهو القس موسى مينا أثناء تدشين مذبحي الكنيسة، المذبح الرئيس على اسم الشهيد مارجرجس، والمذبح الآخر على الشهيد مارمينا العجائبى والقديس البابا كيرلس السادس.

وشارك في الصلوات من الآباء الأساقفة أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وكهنة الكنيسة ولفيف من كهنة الإسكندرية و شمامسة وشعب الكنيسة.



























































































