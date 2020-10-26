وزير الأوقاف: هناك من يخدع الشباب بفرص عمل بالخارج ويجدوا أنفسهم وسط عصابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة ستعمل على التوسع فى إقامة الندوات التى يتم عقدها بالمديريات الإقليمية، مع التركيز على المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، انطلاقا من حق القرآن على حماية أرواح البشرية.

جاء ذلك خلال توقيع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون بين الوزارتين؛ للاستفادة من جهود علماء وزارة الأوقاف فى نشر التوعية الدينية بمخاطر الظاهرة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وأكد الدكتور محمد مختار، أن مشاركة الوزارة وتعاونها مع وزارة الهجرة فى هذه المبادرة الطيبة، يأتى انطلاقا من المنهج القرآني: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن هذا العصر يحتاج إلى الشاب متعدد الحرف والمواهب، لافتا إلى أنه فى ظل النهضة التعلمية العظيمة التى تشهدها الدولة المصرية سيسهم ذلك فى توفير فرص عمل.

ووجه جمعه كلمته للشباب قائلا :"العمل شرف وجزء من عقيدتنا ونحن نعيش فى عالم لا مجال فيه سوى التفوق"، محذرا :"هناك من يخدع الشباب بفرص عمل بالخارج ويجدوا أنفسهم وسط العصابات والميليشيات".