شكرا لقرائتكم خبر عن نياحة كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالبحيرة عن عمر 53 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، اليوم الإثنين، نياحة القس متاؤس القمص ميخائيل كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالمحطة القديمة بالبحيرة عن عمر تجاوز 53 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد فى وقت سابق.

وجاء بيان الكنيسة المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" :"رقد في الرب اليوم الأب المبارك القس متاؤس القمص ميخائيل كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالمحطة القديمة بالبحيرة عن عمر تجاوز 53 سنة، وبعدخدمة كهنوتية مباركة امتدت لستة عشر سنة، حيث ولد يوم 5 مايو 1967، وسيم كاهنًا يوم 19نوفمبر 2004 .

كان الأب المتنيح قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ونقل إلى المستشفي ليخضع لعلاج مكثف إلا أن حالته استمرت في التدهور حتى فاضت روحه صباح اليوم.

وقداسة البابا تواضروس الثانى يتقدم بخالص العزاء الي نيافة الانبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القس متاؤس القمص ميخائيل كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور. ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسة البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع القديسين.