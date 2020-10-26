شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن والمصرية للاتصالات يطلقان أولى البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات أولى البرامج التدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعى والذى ينفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والشركة المصرية للاتصالات فى ضوء تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنها أمام فعاليات افتتاح البرنامج التدريبى أيمن السيد مستشار وزيرة التضامن للتنمية البشرية وبناء القدرات، أن الاهتمام بالاستثمار فى المكون البشرى بالوزارة يعد من أهم اولويات العمل الفترة الحالية بما يهدف لتمكين العنصر البشرى وصقل خبراتهم ومهاراتهم فى التعامل مع العمل الحكومى لتحقيق الارتقاء فى العمل المؤسسى وإدارة عمليات التحول المؤسسي.

وأضافت القباج، أن هذا التدريب يأتى فى إطار منظومة متكاملة من التطوير تقوم بها الوزارة لبناء وتنمية قدرات العاملين وفى ظل شراكة متميزة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف التدريبات التركيز على عدد من المحاور الخاصة بتطوير منظومة تقديم الخدمة للمواطن وآليات التعامل مع الجمهور وبرامج خاصة بإدارة المشروعات وفق الاساليب الحديثة وبناء القدرات وتأهيل قيادات شابة للعمل المؤسسى وفق رؤية مصر 2030، إضافة إلى برنامج خاص بالتحول الرقمى.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن المرحلة الاولى للتدريب، الذى يتم وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة تستهدف 230 من العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى خلال الفترة من 25 اكتوبر الجارى وحتى نهاية ديسمبر المقبل، إضافة إلى تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبى المتطور لذوى الاعاقة حول تعديل المهارات السلوكية وإدارة الذات وأساسيات التسويق الإلكترونى والتواصل الفعال والذى ينفذ أيضًا فى إطار بروتوكول التعاون بين الجانبين لتأهيل عدد 150من ذوى الاعاقة الحركية وقصار القامة على مهارات سوق العمل بهدف تمكينهم اقتصاديا واستثمار قدراتهم ودعمهم بالخبرات اللازمة.

وفى إطار متصل، يهدف البروتوكول الذى يمتد إلى 3 سنوات، لدعم معارض الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها اليدوية والتراثية من خلال منصة رقمية تطلقها الشركة المصرية للاتصالات لتكون منفذًا لتسويق منتجات الأسر المنتجة عبر الانترنت، كما ستقوم المصرية للاتصالات بتدريب نحو 1000 من ذوى القدرات الخاصة لتأهيلهم لسوق العمل، ورفع كفاءة 1000 من موظفى الوحدات المركزية للجمعيات الأهلية.

ويأتى تفعيل هذا البروتوكول فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة المصرية للاتصالات إيمانًا منها بأهمية المشاركة فى تنمية المجتمع ومساندته فى تقديم الخدمات المجتمعية وتنفيذ مشروعات تنموية ذات مردود إيجابى على المواطنين.