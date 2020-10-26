شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف»: تنفيذ 6 قوافل طبية على مدار شهر.. والكشف على 9261 مواطنًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الاثنين، إنه على مدار شهر كامل تم تنفيذ 6 قوافل طبية بقرى محافظة بني سويف، ضمن مبـادرة «حياة كريمة» وبناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وتحت إشراف كلا من الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سـويف.

وأشار إلى قيام فريق القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبدالوهاب، منسق القوافل الطبية العلاجية، وكلا من الدكتور محمد خلف عبدالحميد، مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج، مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي، مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات، بتجهيز 8 عيادات في تخصصات (الباطنة والأطفال والعظام والنساء والرمد والأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة) واتخاذ إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 9261 مريضًا، وصرف العلاج لهم بالمجان، وعمل تحاليل معملية لـ506 وتحاليل للكشف عن طفيليات لـ186 وإجراء الأشعة العادية لـ106، وموجات فوق صوتية لـ 158 مريض، وصدور 40 قرار علاج على نفقة دولة وتحويل عدد 108 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وقال «يوسف» إن، القوافل شملت ندوات تثقيف صحي لعدد 816 مواطن، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي- فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور- الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض الغير معدية (الضغط والسكر والسمنة)- أورام الصدر- تنظيم الأسرة- النظافة الشخصية ونظافة المنزل- التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن- ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 650 مواطنًا.