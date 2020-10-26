شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: القطاع الزراعي الأكثر مرونة وصلابة خلال أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، «إن قطاع الزراعة مرن، وأثبت خلال أزمة كورونا تحمله للصعاب والصدمات أكثر من قطاعات أخرى عديدة، وأغلب دول العالم أصبح لديها إيمان عميق أن القطاع الزراعي مؤثر وهام وحيوي، وهو الدرس الذي استخلصته كافة الدول.

أضاف «القصير» خلال كلمته بمناسبة تكريم المزارعين الأعلى إنتاجية في محصول القمح، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أنه رغم أزمة كورونا كل السلع في مصر متوفرة، ولم ترتفع الأسعار بفضل القطاع الزراعي، والقائمين عليه من المزارعين والحكومة.

وأوضح الوزير، أن توجيهات الرئيس السيسي، بالإهتمام بالمشروعات الزراعية، وتقديم الخدمات الزراعية المناسبة لتحديث الزراعة المصرية، من خلال الإستفادة من البحوث العلمية والتعاون بين القطاع الزراعي والقطاعات الآخرى، فضلا عن تفعيل دور التعاونيات والنقابات المعنية، التي تستهدف رفع القيمة المضافة للمحاصيل.