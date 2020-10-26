شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة نصر والعباسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الاثنين، أنه نظرًا لتسبب إحدى الشركات العاملة تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في كسر خط مياه قطر 800مم في شارع الخليج المصري مع شارع بورسعيد، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن عدة مناطق في مدينة نصر والعباسية.

ومن بين المناطق التي سيتم انقطاع المياه عنها، مناطق امتداد رمسيس 1 و2، وإسكان التوفيق، مستشفى العباسية، جامعة عين شمس، كهرباء الريف، الجبل الأخضر.

وتأسف الشركة لهذا العطل الخارج على إرادتها وتعمل على إعادة تشغيل الخدمة في أسرع وقت ممكن، كما تهيب بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.